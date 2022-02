Op vrijdag de dertiende krijgt Arnhem een volledig vernieuwd museum: ‘Spektakel op vertrouwde locatie’

Het oude museum sloot in november 2017, in afwachting van een grondige renovatie en vernieuwing, nadat de gemeenteraad een streep had gehaald door de plannen voor het ‘kunstencluster’ ArtA aan de Rijnkade in het hart van Arnhem. Daar zou museum Arnhem samen met Focus Filmtheater Arnhem een nieuw gebouw krijgen. Maar Focus verhuisde naar het toenmalige Kerkplein en Museum Arnhem bleef aan de Utrechtseweg.



Daar is de voormalige herensociëteit de afgelopen jaren flink onderhanden genomen en uitgebreid met een nieuwe vleugel van 550 vierkante meter die 15 meter over de stuwwal heen hangt en zo vanuit de Arnhemse binnenstad beter zichtbaar moet zijn. De 82.000 handgemaakte tegels van Koninklijke Tichelaar op de gevel moeten van de nieuwbouw een echte blikvanger maken.