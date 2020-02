Opbeurend bierfeest voor boeren en bouwvakkers in GelreDome: ‘Klompen aan en gas op de lollie’

Mientje in zak en as omdat papegaai Chico de vleugels nam

14:54 ARNHEM - Het was gepiept in een fractie van een seconde: papegaai Chico ontdekte vrijdag dat de achterdeur in de woning van Mientje de Jong per abuis op een kier stond en was - na 28 jaar gezelschap - ineens weg. Waar is de vogel in de Arnhemse wijk Presikhaaf gebleven? Of heeft ze haar vleugels uitgeslagen naar verre oorden?