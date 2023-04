Opbouw voor Koningsdag in Arnhem in volle gang: zo ziet dat eruit [VIDEO]

Mars met fakkels en rookpotten door Arnhem ‘waanzin’? Dat zien supporters anders: ‘No pyro, no party’

‘Wat een waanzin, dit heeft niets meer met sport te maken’. Het is een van de reacties op het nieuws dat Vitesse-supporters klachten kregen na het inademen van rook bij een mars naar stadion GelreDome in Arnhem. Een uitlegverhaal over het hoe en waarom van de tocht.