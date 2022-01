Opeens was Simone Atangana Bekono een veelgevraagd auteur: ‘Ik voelde me exposed’

Het GesprekPakweg een jaar geleden was Simone Atangana Bekono nog volslagen onbekend. Toen verscheen haar eerste roman, Confrontaties . Als bij toverslag werd de oud-student van de ArtEZ-opleiding Creative Writing in Arnhem een gevierd schrijver. ,,Het succes heeft me echt overrompeld.’’

Natuurlijk had ze gehoopt dat haar boek zou worden opgemerkt, daar niet van. Maar dat het zóveel zou losmaken, had ze niet verwacht. Confrontaties, over een zwart meisje dat getreiterd en gediscrimineerd wordt in een Brabants dorp en wraak neemt op haar kwelgeesten, werd een hit, beleefde druk na druk en viel in de prijzen. Opeens was Simone Atangana Bekono een veelgevraagd auteur.

Fijn toch?

,,Het is interessant om te zien wat al die aandacht met je doet. Ik had de neiging om me te verstoppen. Ik voelde me exposed. Het was een schrikreactie. Maar goed, je bent auteur, dus het hoort erbij, die aandacht. Maar het gebeurde op een schaal die ik niet in de hand had. Er is niet alleen aandacht voor je werk, ook voor jou als persoon. De media willen dingen van je weten. Vooral ook hoe je denkt over kwesties als racisme en discriminatie, of jij daar ook last van hebt. Dan wordt het heel persoonlijk.”

U bent de schrik voorbij?

,,Ik ben nu vooral dankbaar dat mijn boek zo succesvol is. Wat blijft, is dat ik niet wil wennen aan aandacht, bekendheid en roem. Dat is niet gezond, voor mij althans niet. Ik wil liever niet in de picture staan. Je wordt als kunstenaar zo snel een personage van jezelf, het wordt een rol. Als de schijnwerpers op je worden gericht, is het verleidelijk om te denken: dit is de bevestiging dat ik iets kan.”

Quote Wat je afleert is het idee dat wat je in je leventje is overkomen interes­sant genoeg is om met de wereld te delen Simone Atangana Bekono