Open Monumentendag in Arnhem: dit is je kans om binnen te kijken bij de ijskelder in Sonsbeek

Een week leven van 70 euro? In deze gemeente kun je nu meedoen met dit experiment: ‘Nu hebben we niets lekkers!’

Kun jij het, een week rondkomen van 70 euro voor je boodschappen, hobby's én vervoer? In Overbetuwe start een experiment voor inwoners die willen ervaren hoe het is om met een krappe beurs te leven. Een reactie van een deelnemend gezin: ‘Mam, nu hebben we niets lekkers als een vriendje komt spelen!’