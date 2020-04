Openbaar Ministerie verklaart springlevende verdachte dood

De opmerkelijke ‘doodverklaring’ begon met de poging van een Arnhemmer om in aanmerking te komen voor schadevergoeding.



Hij zou het slachtoffer zijn van een mishandeling en wilde compensatie van zijn vermeende belager. In plaats daarvan kreeg de Arnhemmer van het Openbaar Ministerie te horen dat de verdachte inmiddels was overleden.



De Arnhemmer vertelde zijn verhaal in De Telegraaf. Hij legde zich niet neer bij de verklaring van justitie en ging zelf op onderzoek uit. Wat bleek: een medewerker van het Openbaar Ministerie had hem per ongeluk een verkeerde brief gestuurd. De verdachte leeft en is in afwachting van zijn hoger beroep.