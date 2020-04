Openbaar Ministerie zoekt oplossing in coronatijd: ‘Handel kleine zaken af zonder rechter’

En wéér is het raak in Arnhem: brand in camper en bouwcontai­ner

7:29 ARNHEM – Een bouwcontainer voor een woning en een geparkeerde camper zijn in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken in Arnhem. De Gelderse hoofdstad wordt geteisterd door een reeks brandstichtingen, waarbij in ruim een week zestien auto's in vlammen zijn opgegaan.