Openbaar vervoer staat twee minuten stil tijdens Dodenherdenking

Gelderse bioscopen tonen finale Game of Thrones op groot scherm

17:13 NIJMEGEN/ARNHEM - Goed nieuws voor alle fans van de razend populaire tv-serie Game of Thrones: de finale van het achtste en allerlaatste seizoen is op het witte doek te zien in Ede, Arnhem en Nijmegen. De Pathé-bioscopen in de drie steden tonen de aflevering maandagavond 20 mei op groot scherm.