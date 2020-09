Openluchtmuseum Arnhem wijst sinterklaasintocht af: ‘We vinden het te spannend’

ARNHEM - Waar kan Sinterklaas dit jaar in Arnhem veilig binnenkomen met zijn pieten? In de binnenstad van Arnhem niet, en in het Nederlands Openluchtmuseum ook niet. Corona maakt het vinden van een geschikte locatie voor de intocht moeilijk.

,,Hoe enthousiast we eerst ook waren over het idee, we hebben vandaag toch moeten besluiten om het verzoek van Stichting Die Blide Incomst af te wijzen”, zegt woordvoerder Carola van der Woude van het Openluchtmuseum. ,,We vinden het te spannend, ook nu de coronabesmettingen weer oplopen. Bij de intocht lopen we toch een groot risico op groepsvorming. We zijn bang dat de anderhalve meter afstand moeilijk te bewaren is.”

Alleen meewerken als pieten niet bruin of zwart zijn

Bang voor ongeregeldheden over de kleur van de pieten was het Openluchtmuseum niet. ,,We hebben vooraf duidelijk gemaakt dat we alleen mee zouden werken als de pieten niet bruin of zwart zouden zijn. Dat was een voorwaarde van onze zijde. Het overleg is uiteindelijk puur stukgelopen op de coronamaatregelen, waarvan wij niet zeker weten of wij die kunnen handhaven.”

Stichting Die Blide Incomst liet eerder deze week weten dat de pieten inderdaad niet bruin of zwart zullen zijn, omdat zij in dat geval geen financiële ondersteuning van de gemeente Arnhem krijgt. Welke locaties in Arnhem de stichting verder op het oog heeft voor de intocht van Sinterklaas is niet bekend, de voorzitter van de stichting was vrijdagmiddag niet bereikbaar.