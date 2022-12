Openluchtmuseum nadert half miljoen bezoekers weer, maar coronaeffect is niet helemaal weg

Met VideoARNHEM - Het bezoekersaantal van het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is het afgelopen jaar weer in de buurt gekomen van het half miljoen. De teller bleef steken op 475.000 bezoekers.

In de twee coronajaren was het aantal betalende bezoekers met rond de 300.000 stukken lager. Directeur Teus Eenkhoorn constateert daarom dat het museum weer op de goede weg is ‘na twee uitdagende jaren’.

Eenkhoorn: ,,Ondanks dat we in januari 2022 – met de winterprogrammering ons hoogseizoen- nog gesloten waren in verband met een lockdown weten gelukkig steeds meer mensen ons museum weer te vinden. Vlak na de lockdown was dat nog aarzelend maar de loop kwam er gelukkig snel weer in."

Bezoeker terughoudend door torenhoge inflatie?

Eenkhoorn zegt dat er in de zomermaanden een duidelijke stijgende lijn was maar constateert ook: ,,We hebben ook gemerkt dat bezoekers terughoudend zijn geweest - wellicht in verband met de torenhoge inflatie. In december komen de bezoekers gelukkig in groten getale op ons museum af en zijn we meer dan terug op het niveau van voor de coronacrisis. We hebben er alle vertrouwen in dat 2023 weer een goed jaar wordt voor het Openluchtmuseum.”

In het tijdperk voor corona oversteeg het aantal bezoekers de 500.000 geregeld. 2022 stond in het Openluchtmuseum in het teken van vrijheid. Onder de titel ‘Hoe vrij ben jij?’ toonde het museum verhalen van mensen die vertellen wat vrijheid voor hen inhoudt, uit het verleden en het heden. De Hoe vrij denk jij?-zelftest die in samenwerking met Kieskompas werd ontwikkeld is bijna 12.000 keer gedaan.

Ook opende in 2022 een tentoonstelling over vrijheidsstrijder Anton de Kom. Hij schreef in 1934 het boek Wij slaven van Suriname, een aanklacht tegen racisme, uitbuiting en koloniale overheersing. Dat boek vond in het afgelopen jaren de weg naar een groter publiek.

