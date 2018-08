Openluchtmuseum stevent af op beste jaar ooit, dankzij de Canon

Pasar Malam Bronbeek, plek van ontmoeting en nostalgie

17:43 ARNHEM - Zelden is een plek voor een pasar malam zo treffend gekozen als in de tuinen van het Bronbeek. Het koninklijk tehuis voor oud-militairen is een plek van nostalgie, waar het Indische verleden tastbaar is. Misschien is dat wel het succes van de markt, die daar al weer voor de vierde keer wordt gehouden.