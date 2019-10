Openluchtmuseum weer helemaal open voor publiek

Brandweer redt vrouw uit senioren­com­plex na brand in keuken

10:24 ARNHEM - Een oudere vrouw is in de nacht van donderdag op vrijdag door de brandweer uit haar woning aan het Sint Walburgisplein in Arnhem gered nadat er brand was ontstaan in de keuken. Daar was een elektrische kookplaat aan blijven staan. Om de vrouw te redden moest de deur worden geforceerd.