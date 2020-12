Operatie Stuwdam: team zoekt drugslabs in Arnhems buitengebied

In alle vroegte gaan zo’n 20 dienders donderdagochtend op pad richting het gebied tussen Arnhem en Schaarsbergen. Van tevoren is op basis van data een aantal verdachte garages en woningen gelokaliseerd.



,,We hebben gekeken waar in onze regio kwetsbare gebieden zitten die zich goed lenen voor criminele zaken’’, vertelt Gideon Zandstra van de politie Arnhem-Noord. ,,Het gebied rondom Schaarsbergen is er daar een van.’’



Zandstra somt op wat Schaarsbergen zo kwetsbaar maakt. ,,Het is afgelegen, er is veel losse bedrijvigheid die ver uit elkaar staat, maar weinig sociale controle. Ideaal voor bijvoorbeeld de productie en opslag van synthetische drugs, iets dat een belangrijk aandachtspunt is van de actie van vandaag.’’