Operatiekamers Zevenaar dicht zodat personeel naar Rijnstate Arnhem kan

Politie houdt opnieuw minderjari­ge aan voor fatale mishande­ling 73-jarige in Arnhem

11:03 ARNHEM - Een minderjarige jongen uit Arnhem is zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 73-jarige man in het Spijkerkwartier in Arnhem. In totaal zitten nu zes jongeren vast voor de mishandelingszaak. Eén andere verdachte is zondag heengezonden.