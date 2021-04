Opgelet: komende uren geen treinen tussen Arnhem en Dieren

Column Onderlangs Er is geen enkele reden voor de overwin­naars van het afvalrefe­ren­dum om triomfante­lijk te doen

9 april Er is geen enkele reden voor de overwinnaars van het afvalreferendum om triomfantelijk te doen. Wat gewonnen heeft is de irritatie, de overlast. Straks geen gedumpt afval meer (mag je hopen). Het kleine gat waar je de zak in proppen moet, zal verdwijnen. Geen gedoe meer met de pas. Maar een oplossing voor het enige wezenlijke probleem, het afvalprobleem zelf, is verder weg dan ooit.