Opgepakte verdachte van neersteken 15-jarige Arnhemmer is 17-jarige jongen uit Velp

Buurtbewoners hebben het over een groepje jongens dat mogelijk op de een of andere manier betrokken was bij het incident. De gewonde jongen is van de Bronkhorstenstraat naar de Waterstraat gelopen. Daar heeft de politie hem korte tijd later aangetroffen en heeft de ambulance hem opgehaald voor behandeling in het ziekenhuis.



De groep van vier of vijf jongens is richting Heeckerensstraat gelopen, zo’n honderd meter van de plek van het steekincident vandaan. ,,Ze stonden bij mijn auto. De politie was er toen al bij. Ik heb me er verder niet mee bemoeid", zegt een bewoonster van de bewuste straat.



Een buurvrouw zag dat de politie de verdachte in de boeien heeft geslagen. ,,Ze stonden daar een heel tijdje. De andere hebben ze uiteindelijk laten gaan", zegt de vrouw.