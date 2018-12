Opgepakte verdachte voor zedenzaak Arnhem is man (26) zonder vaste woon- of verblijfplaats

Emre (15) uit Arnhem ontsnapt aan verwarde vader: ‘Oma, help me’

25 december ARNHEM - Oma Nel is in shock. Trillend staat ze in de deuropening van haar woning in de Arnhemse volkswijk Klarendal. Ze is het middelpunt van een familiedrama, dat zich zaterdagochtend rond 10.00 uur in Arnhem-Zuid voltrok. Het heeft een verwoestend effect op het Nederlandse én het Turkse deel van de familie.