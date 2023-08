Ophaalservice schoolkinderen die nooit naar tandarts gaan lukt niet: ‘Ga kijken bij Haagse kids-tandarts!’



Het stadsbestuur van Arnhem is er nog steeds niet in geslaagd om een ophaalservice voor kinderen voor een bezoek aan de tandarts van de grond te tillen. SP en PvdA in de gemeenteraad hekelen de ‘loze beloften’ van drie jaar terug en eisen eindelijk actie. Gezondheidswethouder Maurits van de Geijn belooft beterschap.