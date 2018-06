Ophef om 'intimiderend' stuk over Erdogan-critici op Arnhemse nieuwssite

ARNHEM - SP en ChristenUnie in de Arnhemse gemeenteraad maken zich zorgen over een ‘intimiderend artikel’ op nieuwssite Haber Arnhem over de uitslag in Nederland van de Turkse presidentverkiezingen. Critici van Recep Tayyip Erdogan die van Turkse afkomst zijn, worden ‘Turkse bounty’s’ genoemd.

Een aantal journalisten en politici wordt met name genoemd in het stuk ‘Turkije- en Erdogan haters falen: Het Turkse volk heeft gesproken’. De lezer wordt gewaarschuwd in het stuk: ‘Hoe meer je met een van de gasten omgaat, hoe meer last je hier van gaat krijgen vanwege allerlei onzin dat ze uitkramen over Turkije’.

Ophef

Over het artikel is inmiddels landelijk ophef ontstaan. Mensen voelen zich bedreigd en geïntimideerd. De Arnhemse SP-leider Gerrie Elfrink heeft woensdag een interpellatie aangevraagd. Hij wil dat er dinsdag in de gemeenteraad van Arnhem over wordt gesproken. De raad besluit zelf of dat verzoek wordt ingewilligd.

Elfrink is benieuwd naar de mening van DENK/Verenigd Arnhem. Raadslid Yildirim Usta haalde vorige week in een raadsdebat over het Turks Festival Arnhem uit naar SP en PVV met vergelijkingen uit de nazi-tijd en de DDR. ,,Ik ben benieuwd hoe hij hier over denkt”, zegt de SP-leider.

