Opknappen Blauwe Golven in Arnhem kost 9,5 miljoen, klus volgend jaar klaar

De Arnhemse voetbalwereld kan zich opmaken voor de entree van de volgende Van Beukering. Vier jaar na de laatste wedstrijden van oud-prof Jhon van Beukering als voetballer voor vijfdeklasser SC Veluwezoom, dient de volgende generatie zich aan in Velp. Neefje Joey (18) komt over van hoofdklasser Silvolde naar de club waar Jhon tegenwoordig trainer is. Veluwezoom kreeg deze week te horen dat de club komend seizoen vierdeklasser is.