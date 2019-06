Oplegger op drift zorgt voor ravage in Arnhem, tienduizenden euro's schade

COLUMN REMCO KOCK Voor bepaalde kassameis­jes stonden klanten in de vrijgezel­le Albert Heijn letterlijk in de rij

10:53 Toen de zelfscankassa opkwam was ik een twintiger. Ik was tegen de zelfscankassa. Of tegen de zelfscankassa… Ik was gewoon vóór kassameisjes. Als soms wanhopig vrijgezelle twintiger deed de glimlach van een leuk kassameisje me goed. Met ‘leuk’ bedoel ik trouwens echt ‘leuk’ en niet ‘lekker’, zoals veel jongens mooie meisjes omschrijven.