Opmerkelijk: niet officier, maar advocaat vraagt om tbs met voorwaarden voor cliënt die ex blijft belagen

Bep van de schiettent komt al sinds de jaren vijftig op de kermis in Duiven: ‘Goede en slechte tijden gekend’

Het is kermis in Duiven en voor de familie Kulpe is dat bekend terrein. Moeder Bep (75) komt er al decennia. ,,Duiven is voor ons speciaal. Mijn grootvader stond hier al in 1934.”