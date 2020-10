Opmerkelijke uitspraak: Arnhemse rechter legt geen coronaboetes van 390, maar 95 euro op

De strafvermindering is opmerkelijk, omdat een bezwaarmaker van de rechtbank Midden-Nederland vorige week wél een coronaboete van 390 euro moest betalen. Het Openbare Ministerie (OM) eiste maandag dat dit bedrag ook voor de meeste bezwaarmakers in Arnhem ‘gewoon’ overeind zou blijven .

Officier van justitie overweegt beroep

Vier jonge Tielenaren kregen bijvoorbeeld een boete omdat zij met elkaar in één auto zaten langs de Nijmeegse Waalkade. Een 69-jarige Arnhemmer zou geen 1,5 meter afstand hebben gehouden bij een wekelijkse buurtbarbecue met vijf anderen.



Twee jongeren hoorden maandag al dat zij hun in Nijmegen gekregen boete niet hoeven te betalen, omdat de zaak van een ander lid van hun groep al was geseponeerd. Een 21-jarige Nijmeegse werd vrijgesproken van het niet houden van 1,5 meter afstand met een groep in het Arnhemse Park Sonsbeek vanwege gebrekkig fotobewijs.



De officier van justitie zegt te overwegen in beroep te gaan tegen de uitspraken van woensdagochtend.



