Opname van concert in GelreDome op nieuw compilatie-album Rolling Stones

Op de dubbel-cd staan de grootste en beste albumtracks van elke Stones-plaat uit de periode 1971 tot 2016. Op een derde bonusdisc staat een tiental live-nummers die zijn opgenomen tijdens de recente tournees van de Stones, waaronder het in 2017 in Arnhem opgenomen ‘Dancing With Mr. D.’. De band speelde in GelreDome tijdens de No Filter-tournee.



Verder staan er op ‘Honk’ enkele bijzondere gastoptredens van Ed Sheeran, Foo Fighters-frontman Dave Grohl, Florence & The Machine-zangeres Florence Welch en Brad Paisley. Het album komt uit op vrijdag 19 april. Binnenkort volgt ook weer een nieuw studioalbum. De Stones zitten momenteel in de studio voor de opnames.