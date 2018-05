Opnieuw aandacht voor moord op Arnhemse 'rooie Jeanette'

Haar zaak staat vermeld op de coldcasekalender die begin dit jaar in de Nederlandse gevangenissen werd verspreid. De Arnhemse werd in mei 2003 gevonden in een sloot aan de Molenweg in Vuren. De vrouw, die volgens de politie verslaafd was, was de avond voor haar dood aan het werk in een tippelzone.



Uit onderzoek is gebleken dat ze vrijdagavond 9 mei nog werkte in een Arnhemse tippelzone: ze had zich voor aanvang van haar werk laten registeren. Dat gebeurde tussen 20.00 en 20.30 uur.



Enkele uren later, in de ochtend van zaterdag 10 mei werd ze dood teruggevonden in een sloot aan de Molenweg tussen de Achterdijk en de zuidbaan van de A15 bij Vuren. In juni van dat jaar hield de politie twee verdachten aan, een man (24) en zijn vriendin (33) uit Tiel. Maar zij werden vrijgelaten, evenals een 60-jarige Arnhemmer die ook enige tijd als verdachte werd beschouwd.