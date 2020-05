Opnieuw arrestatie voor autobranden in Arnhem; politie pakt 42-jarige vrouw op

Update/VideoARNHEM - De politie heeft zondagochtend een 42-jarige vrouw uit Arnhem aangehouden in verband met de reeks autobranden die Arnhem de afgelopen weken teisterde. Het is inmiddels de vierde arrestatie. Eerder werden al twee mannen van 19 uit Arnhem en Zevenaar en een Arnhemmer van 39 gearresteerd.

De vrouw is niet op heterdaad betrapt. Volgens de politie is de aanhouding het resultaat van ‘grondig onderzoek door de recherche’. Ze is overgebracht naar het politiebureau en zit daar vast voor verhoor. In de woning van de verdachte is huiszoeking gedaan.

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

Het is nog niet duidelijk van welke autobranden de Arnhemse wordt verdacht. Dat moet blijken uit vervolgonderzoek. Daaruit zal ook duidelijk moeten worden of er verbanden zijn met andere zaken. De politie wil verder niets loslaten, maar meldt wel meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

De 39-jarige verdachte werd zaterdag 2 mei in de kraag gegrepen. Hij wordt verdacht van meerdere brandstichtingen en wordt op verzoek van het Openbaar Ministerie nog enige tijd vastgehouden, zodat zijn betrokkenheid bij de autobranden kan worden onderzocht. Overigens gingen ook na zijn arrestatie in Arnhem nog auto’s in vlammen op.

‘Laf en sneaky’

Half april werden de twee 19-jarigen gearresteerd nadat ze waren gezien toen ze in hun auto met gedoofde lichten wegreden bij een autobrand aan het Gelderseplein in Arnhem-Zuid. Na een wilde achtervolging door Arnhem en Velp werden ze in de Waterstraat in Velp geramd door een politieauto, waardoor het duo met de vluchtauto in een sloot belandde.

De politie zet volop in op het achterhalen van de brandstichters. In wijken als Klarendal en Presikhaaf, waar veel auto’s uitbrandden, wordt ’s nachts extra gesurveilleerd. Ook burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem is er veel aan gelegen de reeks autobranden een halt toe te roepen. De afgelopen weken ging een twintigtal voertuigen in vlammen op.

Marcouch noemde de brandstichters ‘laf en sneaky’ en ‘een plaag voor Arnhem’. De burgemeester en de politie roepen iedereen op die in de nachtelijke uren iets vreemds ziet, dat meteen te melden bij de autoriteiten. ‘Melden helpt’, stelt Marcouch, die in april persoonlijk bloemen bezorgde bij de tipgevers die de politie inseinden over de brand aan het Gelderseplein.