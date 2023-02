Opnieuw autobrand in Arnhem-Zuid: brandstichting niet uitgesloten

Fotoreportage / Video Genieten van de praalwa­gens doe je zo! Welkom bij de Liemerse carnavals­op­toch­ten

Deze zondag staat in het teken van de grote carnavalsoptochten in de Liemers en de Achterhoek. De eerste optocht die vertrok was de optocht door Groessen. De feestvierders konden deels genieten van een ‘droge’ optocht. Maar regen of niet, feest is het.