Opnieuw autobrand in Arnhem-Zuid

Gemeente Arnhem blokkeerde Ramm­stein-concerten in GelreDome

7:52 ARNHEM - Rammstein, een van de grootste liveacts van dit moment, speelt volgend jaar juni in het Goffertpark in Nijmegen. Als het gemeentebestuur van Arnhem had meegewerkt, was GelreDome het strijdtoneel geweest voor de Duitse metalband.