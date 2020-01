Opnieuw brandstichting in Arnhem: drie auto’s vernietigd

Zwaargewon­de speler (21) RKHVV nog zeker twee weken in coma na crash

26 januari HUISSEN - De zwaargewonde Paco Geutjes uit Spijk, die betrokken was bij het heftige auto-ongeluk op de Johan de Wittlaan in Arnhem, wordt nog zeker twee weken in coma gehouden. Dat laat voetbalclub RKHVV weten, waar Geutjes in het eerste elftal speelt.