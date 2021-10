Opnieuw demonstreren tolken in Arnhem: ‘Tarieven moeten omhoog’

Voor de tolken en vertalers die werken voor de rechtbanken, politie, Openbaar Ministerie, IND is de maat vol. Zij stellen dat advocaten die buitenlandse verdachten of asielzoekers bijstaan, nu al steen en been klagen dat er nu mensen worden ingezet met een veel lager taalniveau en zonder tolkopleiding. Deze zogenoemde B2-tolken worden door de bemiddelingsbureaus zijn goedkoper dan de gediplomeerde en geregistreerde tolken, de zogenoemde C1-tolken.

‘Tarieven moeten omhoog’

Geen garantie

Landelijke actie

De demonstratie in Arnhem is onderdeel van een landelijke actie. Maandag was er een protest voor de rechtbank in Leeuwarden. Na Arnhem is donderdag Den Haag aan de beurt en vrijdag is er een actie bij de rechtbank in Amsterdam.