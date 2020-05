Opnieuw een autobrand in Arnhem, nu in de wijk De Laar

Verdachte

Afgelopen zaterdag hield de politie nog een 39-jarige man aan die wordt verdacht van meerdere brandstichtingen in Arnhem. In een week tijd gingen zeventien voertuigen in vlammen op, waaronder auto’s en bestelbussen. Die branden vonden vooral plaats in Klarendal en Presikhaaf, in het noorden van de stad. Nu zijn er kort achter elkaar meerdere branden in het zuiden van Arnhem.

ME-inzet

De politie surveilleert extra in samenwerking met de mobiele eenheid (ME) in Arnhem. Er werden meerdere voertuigen preventief gecontroleerd en ook waren zij opvallend in de wijk aanwezig, per auto, bus en met scooters. In totaal gingen er in de afgelopen weken bijna twintig voertuigen in vlammen op en meerdere containers.