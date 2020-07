Opnieuw een ongeluk in Arnhem waarbij bestuurder te veel had gedronken

Het ongeval gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 2.40 uur. De drankrijder reed ter hoogte van winkelcentrum Kronenburg met zijn witte Volvo achterop een medeweggebruiker en kwam 200 meter verderop tot stilstand. De tegenpartij botste door de aanrijding tegen een lantaarnpaal in de middenberm.



In de witte Volvo zaten twee jongemannen. In de andere auto twee vrouwen. Niemand raakte gewond. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder van de witte Volvo teveel had gedronken. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. Beide auto’s raakten total loss en zijn geborgen door een bergingsbedrijf.



Het is een derde ongeval in enkele dagen met een drankrijder. Vrijdagavond was het raak in Groessen en zaterdagavond in Arnhem.