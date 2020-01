Opnieuw grote actie tegen criminaliteit op Arnhems bedrijventerrein ’t Broek

Nijmegen hoog op lijst met autokraken, Arnhem staat op plek 10

12:47 NIJMEGEN/ARNHEM - Nijmegen staat hoog op de lijst met gemeenten met de meeste auto-inbraken in 2019. De stad aan de Waal neemt met 965 autokraken landelijk van de 355 gemeenten een zesde plaats in. Arnhem neemt op die lijst een tiende plek in met 633 geregistreerde inbraken.