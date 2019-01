Opnieuw ongeluk in Willemstunnel in centrum Arnhem, traumaheli opgeroepen

Gehandicap­te praat voortaan mee over toeganke­lijk­heid Arnhemse nieuwbouw

6:56 ARNHEM - Mensen met een beperking gaan meebepalen hoe nieuwe gemeentelijke gebouwen in Arnhem toegankelijk kunnen worden gemaakt voor iedereen. Het mag niet uitmaken of een bezoeker in een rolstoel zit, slechtziend of blind is of geen (lichamelijke) handicap heeft. Iedereen moet zelfstandig gebruik van het gebouw kunnen maken.