Opnieuw ongeval op A12, weg weer vrij

Het nieuwe Musis Arnhem sleept achtste nominatie in de wacht voor prijs

13:21 ARNHEM - Concertgebouw Musis Arnhem heeft opnieuw een nominatie voor een prijs te pakken. Mede door de nieuwe Parkzaal is Musis in de race voor de titel ‘Publiek gebouw van het jaar 2018'. Het is de achtste nominatie voor een prijs sinds de opening van de nieuwe zaal in januari door koningin Máxima.