Opnieuw overval op snackbar in Arnhem: medewerker gewond, dader vlucht met buit

updateARNHEM - Cafetaria Plaza Kolibrie aan de Honigkamp in de Arnhemse wijk Presikhaaf is in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.00 uur overvallen. Twee personeelsleden die de zaak net hadden afgesloten, werden voor de deur met een ‘op een steekwapen gelijkend voorwerp’ bedreigd. Een van de medewerkers werd geslagen door de dader en raakte lichtgewond.

Het meest recente incident gebeurde pal voor de deur van Plaza Kolibrie. Na een worsteling waarbij een van de snackbarmedewerkers op zijn hoofd werd geslagen, eiste de overvaller geld met iets wat op een steekwapen leek.

De twee personeelsleden van rond de twintig jaar oud werden gedwongen een auto open te maken, waarin zij een tas met onder meer een mobiel pinapparaat, een telefoon en een nog onbekend geldbedrag hadden liggen. Dat was afkomstig uit de kassa van de snackbar. Met de tas sloeg de overvaller, die een bivakmuts droeg, op de vlucht in de richting van winkelcentrum Presikhaaf.

‘Iets als een groep’

De overval gebeurde onder het toeziend oog van een klant van rond de achttien jaar, vertelt eigenaar John Hu. Hij was zelf niet aanwezig in zijn zaak op het moment van de beroving. ,,Maar het is natuurlijk nooit leuk wanneer iets als dit gebeurt. Helemaal niet omdat we een soortgelijk iets al eens in mei hebben ervaren.”

Hij zegt dat het ‘naar omstandigheden’ goed gaat met zijn personeel. Of en hoelang zijn snackbar vandaag opengaat, weet hij nog niet. ,,We kijken even hoe het gaat.’’ Grandfetaria Noord-West in Wageningen, een ander cafetaria van Hu, blijft vandaag in ieder geval dicht vanwege de overval in Arnhem.

Omdat in de voorbije tweeënhalve maand ook al twee andere Arnhemse snackbars zijn overvallen, bestaat bij Hu het vermoeden dat er sprake is van ‘iets als een groep’ die het op het snel verkrijgen van geld heeft voorzien. ,,Maar met zekerheid kan ik het niet zeggen natuurlijk.’’