Opnieuw raak in Arnhem: twee auto’s in brand gestoken in Presikhaaf

Regelmatig autobranden

De afgelopen weken zijn er weer regelmatig autobranden in de Gelderse hoofdstad. In de afgelopen weken stonden er auto’s in brand in zowel de wijk Schuytgraaf als Elderveld.



In de nacht van zondag op maandag was het nog raak in de wijk Presikhaaf. Aan de Honigkamp was een auto in brand gestoken. Daarbij werden twee mannen betrapt door een buurtbewoner. Ze sloegen meteen op de vlucht. Ook bij dat incident was sprake van vloeistof in een flesje of een molotovcocktail.