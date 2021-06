Opnieuw topambtenaar weg in Arnhem; andere baan voor omstreden gemeentesecretaris

Per 1 juni stapte concerndirecteur en loco-secretaris Stef Schuijt al op. Hij verruilde de gemeente Arnhem op 1 juni voor een functie bij Naktuinbouw. Beide topambtenaren zaten al enige tijd ziek thuis na de ophef over een rapport over het gebrek aan diversiteit bij het personeelsbeleid bij de gemeente dat werd achtergehouden.

Angst en sociale onveiligheid

‘In goed overleg’

,,In de afgelopen maanden zijn we in goed overleg overeengekomen dat een verandering van werkomgeving goed voor hem zou zijn”, aldus de wethouder. ,,We hebben samen geconstateerd dat er een verschil in visie bestaat over de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking. We wensen hem alle succes toe bij zijn volgende stap in zijn loopbaan.”