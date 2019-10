Opnieuw vaten met mogelijk drugsafval gedumpt voor gebouw veiligheidsregio in Arnhem

Wereldwin­kel Arnhem is vijftig jaar oud én springle­vend

7:38 ARNHEM - Erop of eronder was het een jaar geleden voor de Wereldwinkel Arnhem aan de Kortestraat. Het werd het eerste. ,,We zijn vijftig jaar oud, maar springlevend”, zegt voorzitter Wilma van Velden in het jubileumjaar, dat met name wordt gevierd in de Fairtrade Week die zaterdag 26 oktober start en tot en met zaterdag 2 november duurt.