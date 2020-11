Opnieuw vier arrestaties om vuurwerk in Arnhemse wijk Geitenkamp

Het is al een kleine week erg onrustig in de Arnhemse volkswijk met zo’n 4.000 inwoners. Grote groepen jongeren en jongvolwassenen steken vuurwerk af. Het gaat voornamelijk om illegaal knalvuurwerk. Ze schieten niet alleen pijlen de lucht in, maar steken die ook horizontaal op straat af.



Volgens de politie en burgemeester Ahmed Marcouch worden de jongeren opgestookt door berichten op sociale media om te protesteren tegen het vuurwerkverbod van het kabinet. Marcouch heeft geen enkel begrip voor de onruststokers en noemt het ‘ontoelaatbaar wat daar gebeurt’.



De politie was maandagavond massaal aanwezig in de wiik. Er werden veel controles uitgevoerd. Zo werden alle voertuigen die de wijk in wilden rijden door agenten gecontroleerd. Ook werden de jongeren nauwlettend in de gaten gehouden en soms gecontroleerd.



Dat gaat dinsdagavond zo nodig weer gebeuren volgens een woordvoerster. Er is volgens haar voortdurend contact met de gemeente om ‘de zaak goed onder controle te houden’. Ook sociale wijkteams en jongerenwerkers lopen rond om ouders aan te spreken op het gedrag van hun kind.



Bekijk hieronder een video van de ongeregeldheden in de Geitenkamp: