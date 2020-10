Opnieuw voertuig uitgebrand in Arnhem

Onderzoek

De politie heeft enige tijd onderzoek gedaan in de buurt en heeft onder andere in een container gekeken. Of er iets uit dit onderzoek is gekomen, is niet bekend. De politie heeft de brand verder in onderzoek. Agenten hebben lint om de auto gespannen in afwachting van forensisch onderzoek. Dat moet definitief uitsluitsel geven over de oorzaak.