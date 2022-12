Opnieuw wereldbekerwedstrijden voor BMX’ers op Papendal; Arnhem in juni op de kalender

BMX’ster Laura Smulders eindigt als tweede bij Amerikaan­se kampioen­schap­pen

TULSA - De Wijchense BMX'ster Laura Smulders is tijdens het finaleweekeinde van The Grands (Amerikaanse BMX-kampioenschappen) als tweede geëindigd. Het was voor het eerst in de carrière van de 28-jarige Smulders dat ze deelnam aan de Amerikaanse wedstrijdserie.

27 november