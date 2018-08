Oprichtster Arnhemse opvang het Droombankje op de planken met Adelheid Roosen

In de productie Thuislozen speelt Van den Berg als ervaringsdeskundige haarzelf. Vorig jaar is ze begonnen met de opvang het Droombankje, voor mensen die niet thuishoren in de reguliere opvang voor dak- en thuislozen. Dat initiatief blijkt een schot in de roos. In de loop van de maand september wordt de capaciteit verdubbeld tot twintig kamers.