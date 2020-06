Oproep om niet naar Arnhem te komen voor demonstratie tegen racisme

Brandweer blust voordeur van huis hoogbejaar­de vrouw; politie onderzoekt brandstich­ting

9:21 ARNHEM - Een hoogbejaarde vrouw heeft rook ingeademd doordat in de nacht van woensdag op donderdag de voordeur van haar woning in brand stond. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken waarna familie zich over de vrouw ontfermde.