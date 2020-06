Oproep tot jaarlijks 1 minuut stilte in Arnhem voor slachtoffers van racisme

ARNHEM - Jaarlijks een minuut stilte in Arnhem voor de slachtoffers van racisme: dat kondigt de organisatie van het protest tegen politiegeweld en racisme aan die donderdag werd gehouden op de Markt voor het Huis der Provincie in de Gelderse hoofdstad. Vandaag is Nijmegen aan de beurt in een estafette langs steden in Nederland naar aanleiding van de dood door politiegeweld van de zwarte Amerikaan George Floyd in Mineapolis.