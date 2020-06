Oproep tot jaarlijkse 1 minuut stilte in Arnhem voor slachtoffers van racisme

Inzameling van afval tonnen duurder voor gemeente Arnhem

4 juni ARNHEM - De ingestorte prijs voor oud papier en de coronacrisis leiden er toe dat de gemeente Arnhem tonnen extra kwijt is aan de inzameling van afval. Dat blijkt uit de meest recente rapportage van de gemeente over de invoering van het nieuwe afvalsysteem in Arnhem.