Oproep Vitens: Maak waterbesparende nieuwbouw wettelijk verplicht

Dat zegt directievoorzitter Jelle Hannema van Vitens. Het grootste drinkwaterbedrijf van het land, dat ook in Gelderland levert, wil dat het waterverbruik van klanten in 2030 met 5 procent is gedaald. Per persoon gaat het om 6 liter minder op een verbruik van 120 liter per dag.



Om dat te bereiken, moet veel veranderen. De laatste jaren is het waterverbruik van klanten van Vitens niet afgenomen, maar juist gestegen. Mede onder invloed van drie droge en warme zomers.



Hannema denkt dat het helpt in de wet vast te leggen dat nieuwbouw voortaan aan eisen voor waterbesparing moet voldoen. ,,In bouwbesluiten is daar nu niks over geregeld’’, stelt hij. ,,Je hebt wel mooie voorbeelden waarbij wordt gekeken naar het opslaan van regenwater, maar dat is allemaal op basis van eigen initiatief.’’