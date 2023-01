Opruimen maar: hier in Arnhem kun je je (oude) spullen kwijt

indebuurtWil jij het nieuwe jaar opgeruimd beginnen? Dan is het wel handig om te weten waar je jouw (oude) spullen kunt weggooien of inleveren in Arnhem. Afdanken is een optie, maar je kunt er ook andere Arnhemmers blij mee maken of zelfs nog wat geld verdienen. Kijk maar!

Milieustraat

Je hebt van die spullen die gewoon weg moeten: een wankel tafeltje, een doorgezakte bank of een gebroken spiegel. Dat soort spullen kun je wegbrengen naar de milieustraat. In Arnhem zijn er twee waar je terecht kan, één in Noord en één in Zuid.

Beijerinckweg 9a De Overmaat 17

Benieuwd wat je allemaal kunt afgeven bij de afvalbrengstations? Dat check je hier.

Grofvuil ophalen

Past die doorgezakte bank niet in jouw auto? Dan kun je grofvuil ook op laten halen door de mensen van de Arnhemse vuilnisophaaldienst. Hier lees je hoe de ophaalservice werkt.

Kledingbank

Door je kleding af te geven bij de Kledingbank in Arnhem, help jij andere Arnhemmers die krap bij kas zitten en nieuwe kleding niet kunnen betalen. De Kledingbank in Arnhem vind je aan de Nieuwe Kade 13. Als je kleding wil inleveren, let er op dan op dat het schoon en heel is. Hier staan alle voorwaarden overzichtelijk op een rij.

Kringloopwinkel

Er zijn vast spullen in jouw huis die te goed zijn om zomaar weg te gooien. Breng deze dan naar een kringloopwinkel zoals de nieuwe RataPlan die binnenkort opent. Wie weet is een andere Arnhemmer er heel blij mee en krijgen die spullen een tweede leven. Ook goed om te weten, bij sommige tweedehandswinkels kun je nog wat geld verdienen met jouw oude spullen zoals bij Appel & Ei in de Beekstraat.

In Arnhem vind je verschillende kringloopwinkels. Kom je uit de buurt van Arnhem? Bijvoorbeeld uit Wageningen, Huissen of Nijmegen? Deze tweedehandswinkels zitten buiten Arnhem.

Kledingcontainer

Vind je tijdens het opruimen nog een broek die inmiddels hopeloos uit de mode is? Gooi ‘m dan in een kledingcontainer. Je kunt niet alleen oude kleding kwijt in deze containers, ook ander textiel zoals oude vaatdoeken, beddengoed of gordijnen mag erin. Deze stoffen worden hergebruikt en dus niet zomaar weggegooid! Hier in Arnhem vind je een kledingcontainer:

Josef Israëllaan 56 Rodenburgstraat naast ingang parkeerplaats Klarendalseweg 140 Sperwerstraat Zwanebloemlaan 1-27 Cattepoelseweg 53

Weggeefhoekjes

Zowel online als op sommige fysieke plekken in Arnhem bestaan weggeefhoeken. Dat zijn platforms of plaatsen waarop je spulletjes kunt aanbieden. Bijvoorbeeld omdat je ze niet meer gebruikt of omdat je iets dubbel hebt. Een fysieke weggeefhoek in Arnhem vind je in onder meer in de Jufferstraat ter hoogte van nummer 55. Op Facebook bestaan verschillende groepen zoals de Weggeefhoek Arnhem e.o. en Straatjutten in Arnhem. Ken jij naast de weggeefhoek in de Jufferstraat nog meer van deze fysieke plekjes in Arnhem? Laat het ons weten via arnhem@indebuurt.nl of reageer onder het facebookbericht van dit artikel. Dan maken wij er een lijstje van!

