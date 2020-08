Opvallend pleidooi: niet gemeente, maar provincie moet veiligheidsregio controleren

UPDATE | VIDEO Gewonde bij schietpar­tij in Arnhemse binnenstad, verdachte (31) opgepakt

22 augustus In de buurt van de Steenstraat in Arnhem is vrijdagmiddag een schietincident geweest. Volgens de politie is er één gewonde gevallen. Er is een verdachte aangehouden, een 31-jarige man uit Arnhem, die in het bezit was van een vuurwapen.