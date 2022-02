Opvallende naam bij Arnhems Forum voor Democratie: filosoof en ‘seksfilmfigurant’ Sid Lukkassen

Ook figureerde hij recent in een controversiële film, waarin hij als ‘rechtse man’ seks zou gaan hebben met een ‘links studente’. Tot echte seks komt het niet in Honeypot, een initiatief van kunstenaarscollectief Kirac. Dat werd wel zo aangekondigd in een oproep voor de video op de website van GeenStijl, waar Lukkassen op reageerde.



Tijdens het filmen realiseert hij zich dat hij in de val is gelokt. Actiegroepen komen in aanloop naar de première in protest, omdat zij vinden dat de makers seksueel geweld verheerlijken. In menig opiniestuk passeert de kwestie de revue.